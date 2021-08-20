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Başkan Nursaçan: “Birlik ve beraberlik varsa başarı gelir” Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ASKF’yi ziyaret etti

İHA

Başkan Nursaçan: “Birlik ve beraberlik varsa başarı gelir” Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ASKF’yi ziyaret etti

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, ASKF Yönetimine iadei ziyarette bulunarak gençlerin geleceği için çok önemli olan görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun ziyaretinde gençlerin ve dolayısıyla ülkemizin geleceği için sporu çok önemli gördüklerini belirtti. Ziyaretinde birlik beraberlik mesajları da veren Başkan Nursaçan, Türkiye 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji takımıyla ilgili de önemli bir açıklama yaparak Sultanlar Ligi’nde mücadele etmek istediklerini söyledi.

Sümer'de gece maçı
ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’a Amatör Spor Kulüpleri Tesis ve hemen yanındaki Sümer Tesislerini gezdirerek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Önal, Sümer tesislerinde ışıklandırma ve kamera sistemi yapıldığını ifade ederek gençlerin gece maçı oynama keyfini yaşayacaklarını, ailelerinin de maçları evlerinde izleyebileceklerini kaydetti.

“Kalbimizle istersek başarıya ulaşırız"
Nursaçan, ziyaretinde ASKF Başkanı Mutlu Önal ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılar diledi. Gençlerimizin, kötü alışkanlıklardan kurtaran spora yönelmelerinde ASKF’nin rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Nursaçan, “Bu doğrultuda yapacağınız çalışmalarda her zaman yanınızdayız. Dilimizle değil kalbimizle ister ve çalışırsak başarıya ulaşırız. Birlik beraberlik varsa orada başarı da vardır. Birlik beraberlik içinde gençlerimizin geleceği için yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

“OSB’de yapılanlarla gurur duyuyoruz"
Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal da ASKF yönetimi olarak Başkan Nursaçan’ın Kayseri OSB’de yaptıklarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, “Kayserimiz için çalışan ve iyi olan insanların yanındayız. Siz de bu insanların başında geliyorsunuz” dedi.

Voleybol takımına Sultanlar Ligi hedefi
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, ziyarette Türkiye 1. Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji takımıyla ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Turkuaz Seramik başta olmak üzere takımlarına destek veren iş adamlarına teşekkür eden Başkan Nursaçan, Kayseri’den bir takımın Sultanlar Ligi’nde olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Genç futbolculara 'okuyun' tavsiyesi
Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, ziyaretin sonunda antrenman için Sümer Tesislerinde bulunan Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Kayseri Gençlerbirliği’nin genç futbolcularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Gençlere birlik beraberlik mesajları veren ve sahadaki başarının da bu şekilde gelebileceğini dile getiren Nursaçan, sporun yanı sıra okumanın da önemli olduğunu vurgulayarak gençlere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak ve ASKF yönetiminde de yer alan OSB Genel Sekreteri Adil Özhan da yer aldı.

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