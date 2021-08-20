Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi

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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında ihale düzenlenecek.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 31 proje okul müdürlüklerinde yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenleneceğini bildirdi.

6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde yapılacak olan ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden ulaşılabilecek.

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