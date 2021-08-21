Doğan Alemdar tribünden takip etti

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Fransa’nın Rennes takımına transfer olan kaleci Doğan Alemdar, Kadir Has Stadı’nda oynanan KayserisporAdana Demirspor maçını tribünden takip etti.

18 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Adana Demirspor maçında forma giymedi. Kadir Has Stadyumu’nda oynanan Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor maçını locadan takip eden Doğan Alemdar hem maç öncesi hem de devre arasında fotoğraf çekinmek isteyen taraftarı kırmadı.

Doğan Alemdar, önümüzdeki günlerde Fransa’ya giderek yeni takımı Rennes ile sözleşme imzalayacak.

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