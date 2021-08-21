Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti

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Olcay DÜZGÜNAhmet KORKMAZERAbdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi Esme İlhan'ı (75) kaybeden Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle Kırşehir'e geldi. Kılıçdaroğlu, burada annesi Esme İlhan'ı kaybeden CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'a taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nu, CHP'li İlhan ve yakınları karşıladı. Bir süre aile ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen '58'inci Ulusal 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere Kırşehir'den ayrıldı.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER-Abdurrahman DULKADİR

2021-08-21 15:36:14



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