Elektrikli süpürgeden yılan çıktı

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Kayseri'de elektrikli süpürgenin içerisine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kadın, temizlikten önce elektrikli süpürgeyi kontrol etmek istedi. Süpürgenin içerisinde yılan olduğunu fark eden kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, elektrikli süpürgenin içerisinde bulunan yılanı çıkarak doğal ortamına bıraktı.

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