İsmail Tamer: “Kayseri’de hastanelerin yoğun bakımlarında hiçbir problem yok” AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: “Vaka sayılarında istemediğimiz bir artış var”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri’de Kurban Bayramı’ndan sonra korona virüs vaka sayılarında artış olduğunu söyleyerek, vatandaşları aşı konusunda uyardı. Tamer, kentteki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde de hiçbir sıkıntı olmadığının altını çizerek, “Gelen her hastayı kabul edebilecek durumdalar” dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Halka hizmet etmek için çalıştıklarını kaydeden Tamer, “Maksadımız halka hizmettir. En iyi şekilde onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Bu gece de Kastamonu’ya gideceğim. Oradan da Bozkurt ilçesine gideceğiz ve görev yapacağız. çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Kayseri’nin güzelliklerinden bir tanesi de, bakanlarımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve il başkanımızla birlikte tüm AK Parti ailesi olarak halkımızın yanındayız ve onların emrindeyiz. Biz onlara hizmet etmek için buralardayız. Her zaman emirlerinde olduklarımızı da ifade etmek istiyorum” dedi.



Kurban Bayramı’ndan sonra vaka sayılarında artış olduğunu dile getiren Tamer, “Hep şunu söyledik; biz kendimize düşen görevi yapmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kuralını hiçbir zaman bırakmamamız lazım. Burada yine yalvarmıştım. Bazıları tiye aldı ama alsınlar. Ben doktorum ve mesleğim ve insani olarak da insanları korumak görevimdir. Artık biz doktorların değil her insanın kendi üzerine düşen görevi yapması lazım. ‘Bana bir şey olmaz’, ‘Ben aşı yaptırmam’ gibi buna benzer bir takım bahanelerin ardına sığınmamızın zamanı değil. Birlik ve beraberlik içerisinde biz bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Maalesef artışlar devam ediyor. Aşılamada Türkiye genelinde ilerdeyiz ama istediğimiz seviyede olmadığımızı belirtmek istiyorum. Aşı yaptırmayanların gidip aşılarını yaptırmaları lazım. Her bölgede aşı yapılıyor. Seyyar ekiplerle birlikte insanların ayaklarına kadar aşı yapabilecek durumdayız” şeklinde konuştu.



“Korona virüs sürecinde başından beri Kayseri’de bir sıkıntı yok” diyen AK Partili Tamer, şunları söyledi:

“Şehir hastaneleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldırmıştı. Hiçbir dönemde ne Kayseri’de ne de Türkiye’de hastanelerin hastaları kabul etmeme gibi bir durumu olmadı. Yoğun bakım sıkıntısı hiç olmadı. Avrupa ülkelerinde insanların cenazelerinin sokakta kaldığı, ölüleri belediyelerin topladığı ve hastaneye yatırılamadığı için hastane bahçesindeki banklarda can veren insanların olduğunu biliyoruz. Çok şükür Türkiye’de böyle bir şey olmadı. Bunun da nedeni Cumhurbaşkanımızın ‘hayalim’ dediği şehir hastanelerinin eksikliği ortadan kaldırmasına bağlıdır. Kayseri’de yoğun bakımlarda hiçbir problem yok. Gelen her hastayı kabul edebilecek durumdalar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.