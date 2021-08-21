Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor (2)

HACI BEKTAŞ VELİ TÜRBESİNDE DUA ETTİ
58'inci Ulusal 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi'nin temel atma törenine katıldı. Ardından, aynı yerleşkede bulunan ve restorasyonu bir süre önce tamamlanan tarihi yel değirmeninin açılış kurdelesini kesti. Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada Hacı Bektaş Veli türbesinde dua ettikten sonra diğer etkinliklere katılmak için türbeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER
2021-08-21 20:06:22
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