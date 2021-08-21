Mame Thiam, Kayserispor'da

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mame Thiam'ı transfer ettiklerini duyurdu. Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, Çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 30 lig maçında forma giyen Mame Thiam, 6 gol atmıştı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-21 23:08:57



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