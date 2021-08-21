Kayserispor, Thiam’ı transfer etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam’ı kadrosuna kattı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarıkırmızılı kulüp, geçen sezonu Fenerbahçe’de geçiren 29 yaşındaki forvet Thiam’ı transfer etti.

Transferle ilgili Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözbaşı, “Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, çarşamba günü aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.