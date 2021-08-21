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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor, Thiam’ı transfer etti

İHA

Kayserispor, Thiam’ı transfer etti

Kayserispor, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam’ı kadrosuna kattı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarıkırmızılı kulüp, geçen sezonu Fenerbahçe’de geçiren 29 yaşındaki forvet Thiam’ı transfer etti.
Transferle ilgili Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözbaşı, “Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, çarşamba günü aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

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