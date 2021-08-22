Talas’ta yağışlardan önce mazgal temizliği

Talas Belediyesi, sonbaharla birlikte beklenen yağışlar öncesinde, ilçe genelinde bulunan mazgal ve su giderlerine yönelik temizlik çalışması başlattı.

Temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla tıkanmış olan mazgal ve giderler açılırken oluşabilecek tıkanıklıklar için de önlem alındı. Önce mazgalların etrafında ve içerisinde bulunan çöpleri temizleyen ekipler, ardından özel temizlik ürünleri ve basınçlı su ile temizlik işlemini tamamladı.

Söz konusu çalışmayla, sonbahar yağışlarından dolayı mazgal ve giderlerin tıkanmasıyla oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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