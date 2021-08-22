Başkan Büyükkılıç: “Çocuklarımızın donanımlı olması çok önemli”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte bir eğitim kurumunda düzenlenen ‘Dahi Çocuklar Akademisi’ açılış törenine katıldı. Büyükkılıç, “Geleceğimiz olan yavrularımızın donanımlı olması, günün koşullarına uyarlanması, onların eğitimli olması ve geleceğimizi aydınlatması çok önemlidir” dedi.

Dahi Çocuklar Akademisi’nin Talas Anaokulu’nda gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun ile veliler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Büyükkılıç, 36 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitim öğretim hizmeti vermek üzere kurulan Dahi Çocuklar Akademisi açılış töreninde yaptığı konuşmada bir doktor olarak aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet edip, “Bir hatırlatmayı yapmadan geçemiyorum, bizim için hassasiyet oluşturmaya başladı. Covid19 dediğimiz korona virüs ya da varyantları ile ilgili bir miktar hareketlilik olduğunu hatırlatmak istiyorum. İki ay önce böyle bir toplumu göremiyorduk, yüz yüze eğitimi konuşamıyorduk, bir araya gelemiyorduk, ticari kurumlarımız kapalıydı, sosyal kurumlarımız kapalıydı, düğünlerimizi yapamıyorduk. Güzel kazanımlarımızı kaybetmemek adına, ya vakayı hastalığı yaşayıp yoğun bakımlarda kalacağız, ya da bu aşığı yaptırıp bağışıklığımızı kazanarak toplum içerisinde yer almaya, bu kazanımlarımızı kaybetmemeye çalışacağımızı hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, vatanına ve bayrağına bağlı, donanımlı çocuklar yetiştirilmesini temenni ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaygısı ve sevdası olmak ayrı bir anlayıştır. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine ve inancına bağlı, bütün bunların yanında geleceğimiz olan yavrularımızın donanımlı olması, günü koşullarına uyarlanması, onların eğitimli olması ve geleceğimizi aydınlatması çok önemlidir. Yavrularımızı geleceğe hazırlayacak olan, üstelik dahi çocuklarımızın körelmesini değil, aksine parlamasını sağlayacak böyle kurum ve kuruluşları oluşturan siz canlarımıza, kardeşlerimize minnet duyuyor, iyi varsınız diyorum.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de eğitimin önemine vurgu yaparak, açılışı yapılan yetkin, becerilerini bilen ve kendine güvenen nesillerin ilk adımı olacak olan eğitim yuvasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol, dualar eşliğinde açılışı yapılan Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu sınıflarını gezerek, yöneticiler ve öğretmenlerden bilgi aldılar. Birimleri gezi sırasında Özhaseki ile Arıkan bir süre masa futbolu oynadılar.

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