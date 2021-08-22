Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA) Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olan Yukatel Kayserisporlu futbolcu Doğan Alemdar, takımla vedalaştı.

Yukatel Kayserispor alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transferi açıklanan Doğan Alemdar takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rennes takımına transfer olan değerli kalecimiz Doğan Alemdar akşam antrenmanı öncesinde teknik direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcularımız ve kulüp personellerimiz ile vedalaştı. Kendisine, kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-22 22:36:01



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