Kamyonetle geldiler, demir kapıyı çaldıktan sonra kaçtılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 hırsız, bir apartmanın demir kapısını söküp kamyonete yükledikten sonra kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi üzerinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana gelen olayda, kamyonetle gelen 2 kişi bir apartmanın demir giriş kapısını söktü. Hiçbir şey olmamış gibi demir kapıyı kamyonete yükleyen şahıslar, daha sonra ayrıldı.

Mahalle sakinleri hırsızlara tepki gösterirken, polis ekipleri de şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.