Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı

İHA

Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde çocukların namaz ve cami alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen ’Haydi Çocuklar Camiye’ Kampanyası sona erdi.
Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü ile düzenlenen kampanyaya 305 çocuk katıldı. Kampanyada dereceye giren çocukların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Müftü Vekili Mehmet Yürek, AK parti ilçe başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe Vaizi Mustafa Kılıç, ilçe müftülük şube müdürü Mustafa Gözkaya, Yahyalı Belediyesi meclis üyeleri ve veliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran Tilavetinin ardından başlayan törende selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çocukların yarışmaya katılmalarına teşvik eden, çocuklarına destek olan ailelere teşekkür ederek şunları söyledi; ”Belediyedeki teknik belediyeciliği; yolu, asfaltı, kaldırımı, kilitli parkeyi herkes yapabilir. Belki bu işi Avrupa’daki gayri Müslümler bizden daha iyi yapabilir. Ama belediyecilikte önem verdiğim, sosyal belediyecilik diye tabir ettiğimiz çocuklarımızın bu güzelliğine katkı sunmanın verdiği zevk ve gurur dünyanın başka hiçbir hizmetinde olamaz diye düşünüyorum. İlçe Müftülüğümüz ile kafa kafaya vererek böyle bir güzelliğe imza attığımız için mutluyum. Yavrularımızın takibini yapan hocalarıma da ayrıca teşekkür ederim. 30 gün boyunca beş vakit namazını kılarak tam not alan evlatlarımıza bisiklet hediyemiz oldu. Bisiklet yanında camiye giden tüm çocuklarımıza diğer hediyelerimizi de verdik. Projemizde, 305 yavrumuz elhamdülillah camiye devam etti. Allah şahit olsun ki 305 yavrumuz firesiz devam etmiş olsaydı 305 adet bisikleti buraya getirirdik. Çünkü biz çocuklarımıza geleceğin teminatı olarak bakıyoruz. Pandemi boyunca camilerimize zorunlu olarak uzak kaldık. O yüzden çocuklarımıza bu gibi projeler ile camilerimizi daha çok sevdireceğiz. Bu projede emeği geçen kurumlarımıza, din görevlisi hocalarıma, personelime ve kıymetli evlatlarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza namazı ve camiyi sevdirmeyi şiar edineceğiz. Camilerde çocuklarımız ve gençlerimiz mutlaka olmalı. Bu konuya duyarlı olan, hassasiyet gösteren eski meslektaşlarımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.
Yahyalı İlçe Müftü Vekili Mehmet Yürek de konuşmasında kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek; "Namaz ibadetini camilerde yerine getiren ve devam eden gençlerimizi burada görmek ve onurlandırmak için buradayız. Rabbim namazı İslamın en temel taşı olarak buyuruyor. Bu yapılan proje basit bir proje değil. Çarşıya, pazara çıktığınız zaman mutlaka camiye gidin, namaz kılın. Eğer yanınızdaki çocuğunuzla birlikte ezan okununca camiye gidip namaz kılarsanız, ister kız ister erkek olsun, çocuğunuz büyüdüğü zaman camiye, cemaate aşık birisi olarak hayatını devam ettirir. Ben bu projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim” diye konuştu.
Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde kampanyada birinci olan 29 çocuğa bisiklet, diğer derecedekilere akıllı kol saati, kablosuz kulaklık, futbol topu ve forma verildi. Ayrıca kampanyaya katılan tüm çocuklara futbol topu hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Nursaçan: "Kayseri OSB'nin değeri 6 yılda 12 kat arttı"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "Kayseri OSB'nin değeri 6 yılda 12 ...
Kamyonetle geldiler, demir kapıyı çaldıktan sonra kaçtılar
YEREL HABERLER Kamyonetle geldiler, demir kapıyı çaldıktan sonra ...
Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan Çolakbayrakdar yapıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da gençler ve çocuklar istiyor, Başkan ...
Motorcular festival öncesi Erciyes Dağını ağaçlandırdı
YEREL HABERLER Motorcular festival öncesi Erciyes Dağını ...
Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor Ramazan Taş ile yeniden ...
Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan minibüs şarampole devrildi: 4 ...
Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar, takım ...
Başkan Büyükkılıç: “Çocuklarımızın donanımlı olması çok önemli”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Çocuklarımızın donanımlı olması ...
Hayvanları araçların altında kalan mahalleli yola kasis istiyor
YEREL HABERLER Hayvanları araçların altında kalan mahalleli yola ...
Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı Kayserili maraton koşucusu, ağaç dikimine teşvik etmek için tohum saçtı
YEREL HABERLER Hem koştu hem de toprağa tohum saçtı Kayserili ...
KAYMEK’ten akıl oyunları turnuvası
YEREL HABERLER KAYMEK’ten akıl oyunları turnuvası
Şüpheli araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs ...
‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER ‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin ...
Kocasinan’dan yüzde 20 peşin, 10 ay taksitli yatırım fırsatı
YEREL HABERLER Kocasinan’dan yüzde 20 peşin, 10 ay taksitli yatırım ...
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti Esnaf Mehmet Çelik: “Müşteri ve işçi sıkıntısı çektiğim için nakliye araçlarımı satarak, sepet ve çömlek işine yöneldim”
YEREL HABERLER İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da ...
10 yıl hapisle aranan hükümlüyü temizlik görevlisi kıyafetli polis yakaladı 
YEREL HABERLER 10 yıl hapisle aranan hükümlüyü temizlik görevlisi ...
Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan’a teşekkür
40 yaşından sonra öğrendiği sanatı aşkla yapıyor Ebru ustası Ahmet Kurt: “5 sene gece gündüz çalışarak ebru sanatını öğrendim”
YEREL HABERLER 40 yaşından sonra öğrendiği sanatı aşkla yapıyor Ebru ...
Talas’ta yağışlardan önce mazgal temizliği
YEREL HABERLER Talas’ta yağışlardan önce mazgal temizliği
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Başkan Palancıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye ...
Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos
YEREL HABERLER Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Kayserispor, Thiam’ı transfer etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Thiam’ı transfer etti
Mame Thiam, Kayserispor'da
YEREL HABERLER Mame Thiam, Kayserispor'da
Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.