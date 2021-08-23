TÜFAD Zorunlu Gelişim Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) tarafından düzenlenen Futbol Antrenörleri Zorunlu Gelişim Semineri Kayseri Şubesi tarafından yapıldı.

TÜFAD Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen seminer saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, “Biliyorsunuz futbol ile ilgili kurs ve seminerlerin tamamının sorumlusu ve patronu Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bugün burada göreceğiniz konuları da TFF belirliyor. Biz sadece hocalarla ilgili bölümü hallediyoruz. Dijital ortama geçildiği gibi eskisi gibi her hangi bir insiyatif kullanma durumu yok. Sadece sistemden kayıtlarını yaptıran antrenörlerimiz seminere katılabiliyor. Seminerimiz daha çok teorik konulardan. Zira, pandemi koşulları nedeniyle hiçbir takım antrenman yapmadığı için pratik konular için yardımcı olacak oyuncu grubu bulanamıyor. Bu nedenle daha önce programımızda bulunan saha çalışmalarımızı çıkardık. Bu konuları ileriki günlerde ayrı bir konu olarak yeniden gündeme getireceğiz. Şartlar olgunlaştığı takdirde biz yine sizlerle farklı farklı konularda birlikte olacağız. Seminerin hem sise, hem şehrimize hem de futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Osman Yozgat’ın ardından konuşan Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, "Bizler bir aileyiz. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kayseri’de TÜFAD, ASKF, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TFF Bölge Müdürlüğü ve belediyeler uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu durum Kayseri sporuna önemli katkılar yapacaktır. Seminere katılan tüm antrenör arkadaşlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Zorunlu Gelişim seminerinde Doç. Dr. Serdar Sucan 'Spor psikolojisi korku, kaygı, stres ve baş etme yolları', İletişim Uzmanı Murat Özdeniz 'sporda etkili iletişim ve beden dili', Prof. Dr. Nazmi Sarıtaş 'Sporcu beslenmesi nasıl olmalı?', Doç. Dr. Soner Akkurt Spor 'Sahalarında ilk yardım ve ön tedavi' yöntemleri konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

TÜFAD Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen seminere ProLisans, UEFA Elit A, UEFA A, UEF, Amatör, Grassrots C, TFF B ve Amatör Kaleci Antrenör Belgesine sahip B, Teknik Direktör, Profesyonel Kaleci Antrenörleri katıldı. Zorunlu seminere katılmayan antrenörler çalışma izni alamayacak.

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