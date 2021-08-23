Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası’na Kayseri damgası

1822 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılan Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası’na katılan Kayseri Çocuklar Muaythai Takımı 6 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya ile Kayseri’ye döndü.

Sakarya Zaferi anısına yapılan şampiyona programında Sakarya Zaferi'nin Gerçekleştiği Bölgede Zaferin nasıl kazanıldığı, Sakarya Zaferi'nin anlam ve önemi bölge gezdirilerek anlatıldı. Rehberler eşliğinde sporcular, antrenörler ile birlikte gezdi. Konu ile ilgili bilgiler veren Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, “Türkiye Muaythai Federasyonu yöneticilerimize ayrıca Bölge Başkanı Abdullah Soytürk'e şampiyona çerçevesinde çocuklarımızın milli bilincini geliştirmek adına yaptığı kültür programından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kafilede yer alan Antrenörlerimiz Şakir Kaymaz, Talip Şenolmuş, Yaşar Cuma Kılıç, Kevser Bilgin, Yücel Haspolat, Ümit Hançer, Adem Karakaş, Selim Küçük, İbrahim Mortas, Fatih Gencebay’a ve Kayserili Asbaşkanımız Halil Demir'e çok teşekkür ediyorum. Son olarak Kayserili hemşehrilerimize çocuklarının fiziki ve ruhsal gelişimleri için spora teşvik etmelerini ve şehrimizde hemen hemen bütün semtlerde kendilerine yakın olan spor kulüplerine emanet etmelerini rica ediyorum” dedi. Şampiyonada dereceye giren Kayserili sporcular şöyle;

Birinciler

Suna Kaymaz (Minik Bayan42 kg)

Mert Güney (Yıldız Erkek 38 kg)

Ahmet Akay Dalkıran(Yıldız Erkek 44 kg)

Cemile Kartal ( Yıldız Bayan +71 kg)

Ömer Haspolat ( Minik Erkek 34 kg)

Raşit Kadir Yalçın( Minik Erkek 42 kg)

İkinciler

Hamza Erciyes (Yıldız Erkek56kg)

Berra Bilgin (Yıldız Bayan 44 kg)

Azra Tosun (Yıldız Bayan 63,5 kg)

İsmail Çakır ( Minik Erkek 44 kg)

Döndü Beray Kandemir ( Minik Bayan 54kg)

Üçüncüler

Esme Nur Ekinci ( Yıldız Bayan 32 kg)

Nisa Üçel ( Yıldız Bayan 54 kg)

Ali Yılmaz ( Minik Erkek 56 kg)

Beritan Görücü ( Minik Bayan 32 kg)

Onur Efe Derinyol (Yıldız Erkek 58 kg)

Şükrü Çalık( Minik Erkek 34 kg )

Erkek Waikuru

Yiğitcan KaymazÜçüncü

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