Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi temeli atıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kayseri'yi sağlığın merkezi haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile hayırsever Saffet Arslan’ın destekleriyle Türkiye’ye örnek olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli atıldı. Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de bir ilke imza atıldığını ve Kayseri’nin çok önemli bir merkeze kavuşacağını belirterek, kanser hastalarına hizmetin en güzel şekilde verileceğini söyledi.

Melikgazi İlçesi Erenköy Mahallesi, Erciyes Üniversitesi karşısında gerçekleşen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi temel atma törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, hayırsever iş insanı Saffet Arslan, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. M. Akif Özdemir, bürokratlar ve davetliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi sağlığın merkezi haline getirmek için el birliğiyle çalışma sürdürdüklerini belirterek, “Sayın cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Gerek Şehir Hastanemiz ile gerekse Tıp Fakültemiz ile ilgili verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile bir anlaşma yaptık. Kayseri’mizi adeta sağlık turizminin merkezi haline getirmeye özen gösteriyoruz” dedi. Türkiye’de bir ilke imza atıldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, benzeri bir kuruluş olmadığını, bu proje tamamlandığında Türkiye’de bir ilke imza atılacağını ve nekahet dönemini yaşayacak olan hastalara ve ailelerine, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle en güzel hizmeti vereceğini ifade etti. Ayağı kırık leyleklere vakıf kuran bir ecdadın torunları olduklarını hatırlatan Büyükkılıç, “Çok şükür acilin önünde, arabasının içinde, battaniyeyi serip otoparkta yatan insanların yerine hemen burada bitirme aşamasında olduğumuz misafirhanemizi hayata geçiriyoruz. Bunun bir benzerini Şehir Hastanemizin yeni Tıp Fakültemizin tam karşısında hayata geçiriyoruz. İnsana verilen en güzel örneklerini ecdadımızın ayağı kırık leyleklere vakıf kurduğu bir ecdadın torunları olarak onlara layık olmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, kanser tedavilerinde erken teşhisin önemine vurgu yaparak, “Temenni etmeyiz, kimse kanser olmasın, erken teşhis edilsin, mutlaka tedavisi sağlansın, ihmal edilmesin, ama bunların yanında da her canlı ölümü tadacaktır, o ayrı bir konu ama insana insan gibi değer vererek, onun yaşamasına imkân sağlayarak böyle bir hizmeti sunmanın da bizim için kaçınılmaz olduğunun farkındayız” dedi.

Kayseri’nin ticaretin, endüstrinin yanında sağlık turizminin de merkezi olmaya aday olan ve bu konuda gerekli çalışmaları yapan bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bir tarafta kayak merkezi diyoruz, bir tarafta Kapadokya ile bütünleşmiş olan turizm merkezi diyoruz, ama bunun yanında da elbette ki sağlık alanında verilen hizmetlerle de Kayseri bir eksiği tamamlıyor, bölgeye hizmet ediyor, bunun da farkındayız. Erciyes Üniversite’miz zaten gururumuz. Tıp Fakültesi marifetiyle şu anda aşı konusunda yaptığı çalışmalarla ülkemizin ve dünya insanlığının gururu haline geldi. Bu konuda da biz kendilerine dua ediyor, teşekkür ediyoruz. İnşallah üzerimize ne düşüyorsa, her konuda kendilerine destek vereceğimizi buradan da hatırlatmak istiyorum. Kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, hayırseverlerimizle ve en önemlisi bakanlarımızla, milletvekillerimizle, hükümetimizle ve bizim her zaman yanımızda yer alan, her konuda şehrimize desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımızla el ele, gönül gönüle veriyor hizmetlerimizi Kayseri’mize yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Kayseri’de yapımı devam eden projelerden de bahseden Başkan Büyükkılıç, dayanışma içerisinde, aidiyet duygusu ile büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan, büyükşehirlerin konforunu yaşatan bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, toplumsal bağışıklığın kazanılması amacıyla aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya da davet etti.

Başkan Büyükkılıç tarafından desteklerinden dolayı çiçek takdim edilen hayırsever iş insanı Saffet Arslan da; “Başkanımızın fedakârlığı gerçekten büyük, hakikaten insanımıza değer vermenin belki de üst noktalarından biri. Ölüm anındaki misafirlerimizi lâyığınca, usulünce ağırlama. Buna da katkı vermekten kıvanç duyuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Vali Şehmus Günaydın ise Kayseri’nin hayırseverliği ile tanınan bir şehir olduğunu belirterek, bu hizmetin kente kazandırılmasında katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere herkese teşekkür ederken, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da bu projenin Türkiye’de örnek bir proje olacağını ifade etti. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Mehmet Akif Özdemir de, merkezin Kayseri’de inşa edilecek olmasının önemine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol tarafından dualar eşliğinde projenin, butona basılarak ilk temeli atıldı.

Tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi ile ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan’ın destekleriyle yapılacak. Türkiye’de ilk ve tek olacak ve 3 bin 324 metrekare toplam inşaat alanına inşa edilecek Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi projesinde, hasta ve bir refakatçinin olacağı 24 ayrı hasta odasının yanı sıra Hobi Odası, Poliklinik Odası, Dinlenme Odası, Hemşire Odası, Sosyal Alanlar da yer alacak.

