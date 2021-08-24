Kayseri'de deprem

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, gece 01:56'da Sarıoğlan ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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