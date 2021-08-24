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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KASKİ’den yapılandırma için son çağrı

İHA

KASKİ’den yapılandırma için son çağrı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma fırsatında son 1 haftaya girildi. Buna göre peşin ödemede gecikme faizinde yüzde 90 oranında indirim uygulanacak yapılandırma fırsatında son başvuru tarihi 31 Ağustos Salı günü belirlendi.
KASKİ Genel Müdürlüğü, daha önce açıklandığı üzere borcu bulunan aboneler için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma imkânı sağlamaya devam ediyor. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak bir süre önce yürürlüğe girmişti. Aboneler, bu tarihten önce ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi için borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecekler. Yapılandırmadan 30 Nisan 2021 ve öncesine ait borcu olan aboneler, yararlanabilecekler. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma kapsamında ilk vade tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim yapılacak. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecek. Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.
Aboneler kanunun getirdiği bu ve diğer birçok imkândan yararlanmak için KASKİ şubelerine gelerek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecekler. Aboneler için son başvuru tarihi 31 Ağustos Salı günü belirlendi. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen aboneler 185 Çağrı Merkezi'ni arayarak gerekli bilgileri alabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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