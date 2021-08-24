Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Kocasinan Belediyesi, Yavuzlar Mahallesi’nde de dönüşüm çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümü ve kentsel yenilemeyi imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için yaptıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm projeleriyle ‘Yeni Kocasinan’a yakışır mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracaklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yavuzlar Mahallesi’nde de çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın birçok yerinde kentsel dönüşümün olduğunu belirterek, eski ve doğal afetlere dayanıksız olan yapıların projelerle daha modern yapılara çevrildiğini ifade etti. Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için dönüşümün gerekli olduğuna sıklıkla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yavuzlar Mahallesi, imarsız yapıların olduğu bir bölgedir. Bölgenin iyileştirilmesi ve ihtiyaçları çözebilmek için çalışma yürütüyoruz. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz. Bu bölgede Lokman ve Tayfun Caddesi’nin açılabilmesi için dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir bölgenin iyileştirilmesi ilk başta yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla oluyor. Eğer ki bunlar yoksa 40 yıl kaldığı gibi kalıyor. Yavuzlar Mahallesi’nde 40 yıl önceki sorunları çözebilmek adına kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm yapıyoruz. Birçok yerde yaptığımız dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla bölgenin çehresini güzelleştiriyoruz. Konum olarak şehrin en yakınından biri olan Yavuzlar Mahallemizi, Kayseri’ye yakışır bir şekilde değişim ve dönüşüm gerçekleştireceğiz.”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.