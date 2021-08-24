Bernard Mensah koşulara başladı

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Yukatel Kayserispor’un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah takımdan ayrı koşulara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Bernard Mensah sevinci. Sakatlığı nedeniyle Altay ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Mensah takımdan ayrı koşulara başladı. Fizyoterapist eşliğinde sahada çalışmalarını sürdüren Mensah’ın hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor. Yeni sezonda beklentilerin yüksek olduğu isimlerin başında gelen Ganalı oyuncunun yapılacak olan son kontrollerinin ardından durumu belli olacak.

Yukatel Kayserispor ikinci kaptanı olan Bernard Mensah, "Forma giymek ve takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

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