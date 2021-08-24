Bellona Kayseri’de yabancı oyuncular bekleniyor

Bellona Kayseri Basketbol’un yabancı oyuncuları Eylül ayında takıma katılacak.

Yenilenmiş kadrosu ile hem EuroCup’ta hem de Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'da yabancı oyuncuların takıma katılımı bekleniyor. Coach Ayhan Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, yabancı oyuncularından yoksun olarak çalışıyor. Bellona Kayseri Basketbol'un yabancı oyuncuları Eylül ayında takıma katılacak. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Yeni sezon hazırlıklarımızı yerli oyuncularımız ile sürdürüyoruz. Yeni sezon öncesi transfer ettiğimiz yabancı oyuncularımız Eylül ayının başında Kayseri’de olacaklar. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılarak çalışmalara başlayacaklardır" açıklaması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.