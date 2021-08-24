Dick Advocaat, Hikmet Karaman'ı ziyaret etti

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Irak Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor tesislerini ziyaret ederek Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüştü.

Irak Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, ekibiyle birlikte Kadir Has Tesisleri'ne giderek sarıkırmızılı takımın tesislerini gezdi. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile görüşen ve bir süre sohbet eden Hollandalı çalıştırıcı, Süper Lig maratonunda Kayserispor'a başarılar diledi.

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