İncesu’da 'Aspir Bitkisi Tarla Günü' etkinliği düzenledi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İncesu ilçesinde 'Aspir Bitkisi Tarla Günü' etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İncesu Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Albayrak, İncesu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Temizsoy, İncesu Ziraat Odası Başkanı Yaşar Karaçavuş ve davetliler katıldı. Etkinlikte konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Ülkemizin bitkisel yağ açığının giderilmesinde önemli bir role sahip olan aspir bitkisinin İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ''Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi'' kapsamında ilimiz genelinde üreticilerimize yüzde 75 hibe ile aspir tohumu dağıtımı yapılmıştı. Bu kapsamda İlçemizdeki nadas alanlarının aspir üretimiyle değerlendirmek amacıyla çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarına ağırlık verildi. Kapsamlı eğitim ve yayım çalışmaları sonucu yıl içerisinde İncesu İlçemizin çeşitli mahallelerinde 21 çiftçiyle toplam 570 dekar nadas alanında yapılan aspir üretiminde elde edilen başarılı sonuçların bölgede düzenlenen tarla günü ile diğer üreticilere örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Aspir bitkisi özellikle kıraç alanlarda münavebeye dahil edilebilecek iyi bir alternatif ürün olabilecek durumdadır. Kıraç alanlar için nadas uygulamalarını azaltmak amacı ile iyi bir alternatif ürün olma niteliğindeki Aspir Bitkisini yaygınlaştırılarak elde edilen üründen ülkemiz yağ açığının giderilmesine katkıda bulunularak ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağı muhakkaktır. Gerçekleştirilen çalışma ile boş alanların değerlendirilmesi ve üreticilerin gelir elde etmesi hedeflenmektedir. Hasadımızın üreticimize bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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