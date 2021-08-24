Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat´tan Hikmet Karaman´a ziyaret

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Irak A Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, kamp için geldikleri Kayseri´de Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman´ı ziyaret etti.
Irak A Milli Futbol Takımı, 2 Eylül'de Güney Kore ile yapacağı 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçına Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlandı. Futbol takımının Erciyes´teki 8 gün süren kampı sona erdi. Irak A Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, şehirden ayrılmadan önce Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman´ı kulüp tesisinde ziyaret etti. Hollandalı ünlü teknik direktör, tesislerdeki futbolcularla da bir araya geldi. Dick Advocaat´a Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri eşlik etti. Advocaat takımın son durumuyla ilgili teknik direktör Hikmet Karaman´dan bilgi aldı.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-08-24 17:51:15
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