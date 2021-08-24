Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Senegalli futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Kayseri´ye gelerek sarı-kırmızılı formayı giyen Thiam ile 3 yllık sözleşme imzalandı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Mame Thiam. Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-08-24 19:09:19



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