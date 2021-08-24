Kayseri´de MKP firarisi hükümlü yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MKP üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.T.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hükümlünün Kocasinan ilçesinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma, T.T.´yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-24 21:10:45



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