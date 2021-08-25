9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranırken saklandığı evde yakalandı 

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, `hırsızlık´ suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine K. (44), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında `hırsızlık´ suçundan kesinleşmiş 9 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine K´nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesindeki bir evde saklandığını belirledi. Ekipler, adrese düzenlenen baskınla Emine K.´yi yakalandı. Emine K., emniyetteki işlemlerinin ardından elinde elbise poşetleriyle Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-08-25 12:04:17



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