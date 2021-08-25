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Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: “sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu”

İHA

Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: “sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, gurbetçilerin kentte bulunduğu temmuz ve ağustos aylarında pastırma üretiminin yüzde 50 oranında arttığını söyledi.
Pastırması ve sucuğu ile meşhur Kayseri’de, kente gelen gurbetçiler satıcıların yüzünü güldürdü. Gurbetçilerin yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında özellikle pastırma üretimi yüzde 50 oranında artarken, satışlarda da artış yaşandı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, “Temmuz ve Ağustos ayında Kayseri’de sucuk ve pastırma üretiminde yüzde 50’ye varan bir artış söz konusu oldu. Öncelikle buradan gurbetçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hem ülkemize hem de şehrimize olağanüstü maddi katkıda bulundular. Bu artışın sebebi, 2 yıldır pandemi süreci yaşanmasıydı. Gurbetçilerimiz gelemiyorlardı. Esnaflarımızda bu 2 yılın acısını bu yıl atlatmış olacaklar. Kayseri esnafının bu noktada yüzü güldü. Özellikle sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu. Mutluyuz ve gurbetçilerimizin her zaman gelmesini temenni ediyoruz. Bu pandemi sürecinde de okulların açılması gecikirse gurbetçilerimiz biraz daha ülkemizde misafir olacaklar. Bu da bize ekonomik katkı demek. Biz her zaman gurbetçilerimize Kayseri olarak elimizden gelen ne varsa gayret göstererek onlara iyi davranmaya çalışıyoruz. Çünkü gurbetçilerin ülkemize kattığı katma değer bizim için çok önemlidir. Bir kez daha Kayseri esnafımız adına şükranlarımızı arz etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
Bağlamış, “Pastırmada bir zam söz konusu değil. Biliyorsunuz ki, pastırmada yılda yüzde 20’ye varan bir artış söz konusu oluyor. Zaman zaman Ramazan ayında, bazen de öncesine denk geliyor. Gurbetçilere nazaran pastırma ve sucukta zam olmadı. Sucuk ve pastırma fiyatlarımız yılbaşında neyse şuanda da aynı seviyede devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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