İldem Kooperatifi Genel Kurula gidiyor

S.S. İldem Toplu Konut Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapılacak.

S.S. İldem Toplu Konut Kooperatifi Başkanlığınca 8. Olağan Genel KurulToplantısı 26 Eylül Pazar günü saat 10:00'da yapılacak. Fuar İçi Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda 3 Ekim Pazar günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacak. Ortaklar; kooperatifin ana sözleşmesinin 24. maddesi hükümlerine göre genel kurula bizzat katılabilecekleri gibi yazılı olarak temsil yetkisi verdiği eşi ya da birinci derece akrabası veya kooperatifin diğer bir ortağı tarafından temsil edilebilecek.

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