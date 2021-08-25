Elektrik şirketi personelini giydirecek

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Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş., açık ihale usulü ile giyim ve giyim eşyası satın alacak.

Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. tarafından 800 adet kışlık iş elbisesi, bin 400 adet kışlık uzun kollu tişört, 700 adet yağmurluk alınacak. Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş'deki ihale 15 Eylül saat 15:0'de yapılacak. İhalenin, kanunun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı bildirildi.

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