Doç. Dr. Altıntop: "Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Altıntop: "Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok"

İHA

Doç. Dr. Altıntop: "Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok"

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, pandemi servislerinde aşısı eksik hastaları gördüğünü, yoğun bakımlarda da aşısızlar çoğunluğu oluşturduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok" dedi.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, korona virüsle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Altıntop, vatandaşlara aşı konusunda uyarılarda bulunarak, "Kayseri Devlet Hastanesinde pandemi ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele kapsamında hem pandemi polikliniklerimiz çalışıyor hem de aşı polikliniklerimiz çalışıyor. Aşı polikliniklerimizi gece 23.00’a kadar açık tutuyoruz ve vatandaşlarımız o saate kadar gelip aşı olabiliyorlar. Hastanemizde biontech ve sinovac olmak üzere 2 aşımız da mevcut. Bunun dışında pandemi servislerimiz ve yoğun bakımlarımız var. Pandemi servislerini gezdiğimizde aşıları eksik olan hastaları görmek ile birlikte, aşı olmayan hastaların yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ancak bizi üzen durum şu ki; yoğun bakımların yoğunluğu her ne kadar azaldı desek de yoğun bakıma yatan hastalarda yaş grubunun önceki yatışlara göre daha genç olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de aşı olmayan hastalar. Bakanlığımızın açıklaması ile delta varyantı yüzde 90 civarında ve delta plus varyantından bahsediliyor. Her iki varyantında bulaşıcılık oranı çok yüksek. Ağustos ayında olmamız ve Kayseri’nin yoğun olması bulaşıcılığı biraz daha artırdı. Özellikle aşısı olmayan hastalarda hastaneye yatışlarımız son dönemde arttı" ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyadaki aşı karşıtlarından etkilenmeyin"
"Elimizde aşı gibi bir gücümüz var" diyen Altıntop, "Bu hastalıkla savaşmakta elimizde aşıdan başka bir imkan yok. Biz sağlıkçılar olarak yoğun bakımdaki hastalarımıza ciddi manada üzülüyoruz. Yani 4050 yaşları aralığındaki hastalarımızda bir artış oldu. Vatandaşlarımıza elimizde imkan varken aşılarımızı olmayı öneriyoruz. Burada sosyal medyadan ya da bilinmeyen sitelerden veya konusunda uzman olmayan kişilerden etkilenmek yerine bakanlığımızın, uzmanlarımızın, aile hekimlerimizin önerilerine uyarak kendilerine uygun aşıyı seçerek olmalarını istiyoruz. Olası bir engel durum varsa da bunu hekimleri ile teyit etmelerini istiyoruz. Bizim için insanımız değerli, bizim mutfağımızda her zaman insan var, insan hayatını kurtarmak bütün dünyayı kurtarmaktır. Biz pandemiyi konuşuyoruz ama bizim hastanemizin sadece yüzde 8’i pandemi hastaları ile dolu, bunun dışında diğer hastalıklar var. Bu diğer hastalıklardan da en çok etkilenen grubumuz yine yaşlı hastalarımız. Biz aşı olmayarak sağlık sistemimizi yorarken, bundan hizmet almak isteyen yaşlı kesim ya da kronik hastalığı bulunan kesimde etkileniyor. Bir şekilde biz de bu anlamda vebale girmiş oluyoruz" dedi.
Bu dönemde diğer hastalıklarla ilgili başvurularında arttığını dile getiren Altıntop, vatandaşların randevularını almaları gerektiğinin altını çizerek, "Diğer hastalıklarla ilgilide vatandaşlarımızda anormal bir başvuru var. Bunun sebebi de vatandaşlarımız pandemi döneminde, kapanmalarda birçok hastalığını erteledi ve bir çoğunun hastalığında ilerlemeler oldu. Bu hastalarımızın kontrolleri var, içmiş olduğu ilaçların yazımı var. Bu anlamda devamlı hastanemize başvurularda bir artış görüyoruz. Biz bu başvurular sırasında devamlı MHRS sisteminin kullanılmasını öneriyoruz. Vatandaşlarımızın MHRS sistemi ile hangi hastane boş ise o hastaneden rahatça randevu almasını istiyoruz. Randevusuz hasta kapasitemizde çok ciddi bir şekilde dolabiliyor. Bunu polikliniklerde kalabalık bir şekilde beklemekten ziyade bizim yönlendirdiğimiz birimlere ya da en azından gelmeden önce aile hekimlerine başvurarak hastalıkları ile ilgili gecikmeye neden olmayacak şekilde tedbir almalarını istiyoruz. Gurbetçilerimizin gelmesi ile de bir yoğunluk gözlemliyoruz. Bu durum zamanla azalacaktır ama maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında da vatandaşlarımızın dikkatli olmasını ve bunun önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Biz bulaşmayı ne kadar artırırsak, hastane yükümüz o kadar artıyor ve hastalara vereceğimiz hizmette bir o kadar etkileniyor" şeklinde konuştu.

"Sağlık çalışanlarında aşıdan sonra ölümle sonuçlanmış vaka yok"
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, "Aşı karşıtlarına net bir şekilde söylemek istiyorum ki; bizler tıbbi bir müdahale yapacağımız zaman mutlaka uluslararası geçerliliği olan yayınları okuyarak, onların ne dediğine bakarız. Son dönemde yayınlarda artık aşı ile ilgili sonuçlar elimize gelmeye başladı. Yani tüm aşılarla ilgili şeffaf bir şekilde sonuçlar elimize geliyor. Şu anda ülkemizde sinovac ve biontech aşıları uygulanıyor. 2 doz sinovac olan vatandaşımız bunun üzerine 1’de biontech yaptırılabilir diye bakanlığımız açıklamada bulundu. Ancak biontech’te de 2 dozun şu anda yeterli olduğu söylendi. Biz sağlık personelleri olarak ilk defa aşı olmuş bir grubuz ve aşı olunduktan sonra hastalığı ağır geçirmiş ya da ölümle sonuçlanmış neredeyse vaka yok. Bunu da biz bir veri olarak görüyoruz. Aşı yapıldığınızda hastanede tabi ki yatabilirsiniz bunun garantisi olmaz ama yoğun bakımları, yatışları, yoğun bakımdaki entübe olma oranlarını önemli bir derecede etkilediğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımızın aşı karşıtı olmadan önce doğru kanallardan, doğru uzmanlara ulaşarak kararlarını vermelerini istiyoruz. Çünkü aynı durum bizde de oldu, aşı karşıtı olan sağlık personeli de oldu onların daha sonra hastalığı ağır bir şekilde geçirerek ‘vay’ dediklerini hep gördük. Böyle bir şey dememek için mutlaka aşı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Büyükşehir'e ödül
Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Kayseri Büyükşehir standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Kayseri ...
Elektrik şirketi personelini giydirecek
YEREL HABERLER Elektrik şirketi personelini giydirecek
İldem Kooperatifi Genel Kurula gidiyor
YEREL HABERLER İldem Kooperatifi Genel Kurula gidiyor
FIFA Asbaşkanı Kapadokya'da FIFA Asbaşkanı'na Galatasaray forması hediye edildi.
YEREL HABERLER FIFA Asbaşkanı Kapadokya'da FIFA Asbaşkanı'na ...
Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 artırdı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış: “sucuk ve pastırma satan kardeşlerimizin mevcut satışlarında yüzde 50 oranında artış söz konusu oldu”
YEREL HABERLER Gurbetçiler pastırma üretimini yüzde 50 ...
Kickboks’ta 'DAN' sınavları tamamlandı
YEREL HABERLER Kickboks’ta 'DAN' sınavları tamamlandı
Kayserili Genç Voleybolcu Diyarbakır Yenişehir’e transfer oldu
YEREL HABERLER Kayserili Genç Voleybolcu Diyarbakır Yenişehir’e ...
9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranırken saklandığı evde yakalandı 
YEREL HABERLER 9 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranırken saklandığı evde ...
Melikgazi'de 22 arsanın 16'sı satıldı 6 tanesi pazarlığa kaldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de 22 arsanın 16'sı satıldı 6 tanesi ...
Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem eğlendi
YEREL HABERLER Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem ...
Barajda, suyun çekildiği bölgede el bombası bulundu
YEREL HABERLER Barajda, suyun çekildiği bölgede el bombası bulundu
Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor
YEREL HABERLER Talas Müzik Okulu genç yetenekleri keşfediyor
Genç karatecilerden Kayseri klibi
YEREL HABERLER Genç karatecilerden Kayseri klibi
Mame Thiam Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Mame Thiam Kayseri'ye geldi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri´de MKP firarisi hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri´de MKP firarisi hükümlü yakalandı
Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme ...
Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat´tan Hikmet Karaman´a ziyaret
YEREL HABERLER Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat´tan Hikmet ...
Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek
YEREL HABERLER Ayhan Avcı: Kulüp olarak tek sıkıntımız maddi destek
İncesu’da 'Aspir Bitkisi Tarla Günü' etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER İncesu’da 'Aspir Bitkisi Tarla Günü' etkinliği ...
12'nci Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması başladı
YEREL HABERLER 12'nci Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması ...
Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, gelirini şehit ailelerine bağışladı Gurbetçi vatandaş yazdığı şiir kitabından elde ettiği geliri şehit ailelerine bağışladı
YEREL HABERLER Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, gelirini şehit ...
Otomobil satışı için noteri beklerken, torpidodaki 75 bin TL çalındı
YEREL HABERLER Otomobil satışı için noteri beklerken, torpidodaki 75 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.