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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'de tırmanma yarışı heyecanı başlıyor

İHA

Melikgazi'de tırmanma yarışı heyecanı başlıyor

Doğası ve tarihiyle birbirinden farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Melikgazi ilçesi, “Melikgazi Tırmanma Yarışı” ile hafta sonu ralli tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Nefes kesecek yarışmanın startını Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu verecek.

Güzel doğası eşliğinde Tavlusun Mahallesi’nde araba tutkunlarını buluşturacak tırmanma yarışına, tüm Melikgazilileri davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın bir etabı ilçemizde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 22 araç katılım gösterdi. Cumartesi günü seranomik startı Melikgazi Belediyemiz önünde verilecek olan yarışma 29 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da Tavlusun Talas yolunda 4 klasmanda düzenlenecek. 5 kilometrelik parkuru kapsayan yarışın başlangıcı Hulusi Akar Bulvarı sonu, bitişi ise Gül Konutları önü olacak. Dereceye girenlere pazar günü belediyemizde kupa takdimlerini yapacağız. Melikgazi'miz; yeşiliyle, kültürüyle, tarihiyle, sosyal yaşama kattıklarıyla Kayseri'nin çekim merkezi olmayı hak eden bir ilçe. Bu tür organizasyonlar hem ilçemizin hem de Kayserimizin tanıtımına büyük fayda sağlıyor. İlçemize yaptığımız nitelikli projelerimizin yanı sıra spor, kültürsanat alanlarında güzel işler yapıyoruz. Melikgazi’mizin tarihi mahallesinde güzel doğa eşliğinde yapılacak olan tırmanma yarışına tüm hemşehrilerimi beklerim.” dedi.

Seramonik start 28 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de Melikgazi Belediyesi önünden başlayarak, Tavlusun’daki yarışma startı ise 28 Ağustos Cumartesi saat 16.00 ile 29 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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