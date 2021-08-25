MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak oldu.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un görevden alınmasının ardından boş kalan il başkanlığına Adnan İncetoprak atandı. Bugün Ankara'ya giderek MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüşen İncetoprak, görevi teslim aldı.

İncetoprak'a, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy'da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.