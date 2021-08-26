Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bünyan yolu Gölbaşı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre kavşaktan yola kontrolsüz çıkan otomobile, Bahri Yalçın (24) yönetimindeki motor çarptı. Kazada Yalçın ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede ağır yaralanan Bahri Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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