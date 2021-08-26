Yahyalı'da 'Karabuğday Yetiştiriciliği' Projesi Tarla Günü düzenlendi

Yahyalı'da, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Yenilik Yayım ve Tarımsal Yayım Hizmetleri Projeleri kapsamında yürüttüğü 'Karabuğday Yetiştiriciliği' Projesi Tarla Günü Etkinliği düzenlendi.



Kopçu Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Müdürlüğü personelleri, ilçe müdürleri ve personelleri, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konu uzmanı Ahmet Güneş ve çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "2020 Yılında tüm dünyada yaşanan pandemi, insanlar için tarımın aslında ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu hatırlattı. Hızla değişen dünyada insanların refah seviyesi arttıkça tüketimi de arttı. Buna paralel olarak doğal ve organik ürünlere yöneliş de artmaya başladı. Dolayısı ile buna bağlı olarak Karabuğdayın tüketimi de artış gösterdi. Dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilmekte olan ve çölyak hastalarının aradığı en önemli ürünlerden olan glütensiz un için Karabuğday üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimizde Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilk kez ekimi yapılarak, Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmüş olduğu projede Çubuklu ve Kopçu Mahallelerinde toplamda 20 dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir. 1019 Mayıs 2021 tarihlerinde 10 kg/da ekim yapılmış olup, 90 günde vejatatif gelişimini tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.



Şahin, "Bakanlık olarak Karabuğday ekimini destekleyerek, hem işlenmeyen tarım alanlarını ekonomiye kazandırmayı hem de çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu bitki normal buğdayın iki katı ekonomik gelir sağlıyor ve aynı zamanda çiçekli bitki olması nedeniyle arıcılar için bal veren bir nektar kaynağına sahip. Karabuğday diğer buğday türlerinden daha fazla katma değere sahip bir bitkidir. İnşallah çiftçimiz de bundan faydalanacak ve aynı zamanda bölgemizin ürün deseninin gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Hayat bir tohumla başlar. Yahyalı’da Karabuğdayın ilk kez ekilmesi elbette ki çok önemlidir. Bugün Yahyalı’da atılan bu tohum, önümüzdeki yılda ilimizin tamamına inşallah yayılmış olacaktır. Yahyalı’dan başlayarak önümüzdeki yıl hazırlayacağımız projelerle Pınarbaşı Uzunyayla’dan tutun da birçok ilçemizde ikinci ürün olarak da ekimi gerçekleştirilecek. Üreticimize hasadının hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.