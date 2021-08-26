Spor A.Ş.'den 10 bin genç ve çocuğa eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin düzenlediği birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları’nda 1’inci ve 2’nci dönem olmak üzere toplam 10 bine yakın öğrenciye eğitim verildiğini söyledi. Büyükkılıç, “Çocuklarımız yaz dönemini dolu dolu geçiriyor. Kültürde, sanatta, bilimde olduğu kadar sporda da evlatlarımızın her daim yanındayız” dedi.



Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda ve gençlerde spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha eğlenceli hale getirilmesi amacıyla her yaz olduğu gibi bu yaz da Yaz Dönemi Spor Okulları’nı sürdürdü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen birbirinden farklı 13 branşın yer aldığı Yaz Dönemi Spor Okulları’nda çocuklar yaz sezonunu dolu dolu geçirdi. 2021 yılı pandemi sonrası 1. Yaz Dönemi ve 2. Yaz Dönemi olmak üzere iki dönem halinde faaliyet gösteren Spor Okulu, 13 tesis, 9 park ve 13 branş ile birinci dönemde 4 bin 712, ikinci dönemde 4 bin 949 öğrenciye eğitim verdi. 13 spor tesisinde birbirinden farklı branşlarla yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim verdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, yoğun katılımın olduğu Yaz Dönemi Spor Okulları’nda öğrencilerin eğitim alırken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:



“Şehrimizde yerel yönetimler olarak bizler gençliğimizi önemsiyoruz. Gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, bir nesil olabilmesi için her türlü imkânı hazırlıyoruz. Biliyorsunuz, pandemi zamanında evlere kapandık. Herkes kadar çocuklarımızda bu durumdan oldukça sıkıldı. Yaz tatillerini daha verimli geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımız Yaz Dönemi Spor Okulları’nda birbirinden farklı kurslarla sevdikleri alanlarda yeteneklerini geliştirdiler. 10 bine yakın öğrencimize eğitim verdik. Futbol, Basketbol, Okçuluk, Tenis, Yüzme, Su Kayağı gibi kurslar ile spor yaşamlarının temelini oluşturmada farkındalık oluşturmak istedik. Spor tesislerimizle gençlerimizin faydalanacağı alanlarda faaliyetlerimizi sürdürdük, bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz.”



Gençlerle ilgili yaptıkları projeler ve hizmetlerle Ankara’da da dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş. ile birçok etkinlik ve kurslarla şehre değer katmaya devam edecek.

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