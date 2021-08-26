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UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: “Tarihe duyulan saygı çok etkileyici”

İHA

UNDP Mukim Temsilcisi Vinton: “Tarihe duyulan saygı çok etkileyici”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin yapmış olduğu Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin takdirini toplamaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi ve Almanya Kalkınma Bankası Yöneticisi Louisa Vinton, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tarihe saygıyı etkileyici bulduğunu belirtti.

UNDP Mukim Temsilcisi ve Almanya Kalkınma Bankası Yöneticisi Louisa Vinton, UNDP iş birliği ile yürütülen “Uygulamalı KOBİ Yetkinlik MerkeziModel Fabrika Projesi” kapsamındaki programa katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Vinton, Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu’nda katıldığı programın ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile bir süre görüştü. UNDP Temsilcisi Vinton, Başkan Nursaçan ile Kayseri OSB’deki Mirasa Sahip Çıkma Sergi Salonu’nu da gezdi.

Ecdadımızın bize bıraktığı birbirinden değerli eserleri ilgiyle inceleyen ve Başkan Nursaçan’ın eserlerle ilgili verdiği bilgileri dikkatle dinleyen Louisa Vinton, sergi salonuna hayran kaldı. Burada yaptığı açıklamada Kayseri OSB’nin tarihe olan saygısına vurgu yapan Louisa Vinton, “Burası çok etkileyici. Gördüğüm için çok mutluyum. Genelde sanayi denince akla bacalar, üretim birimleri gelir. Kayseri OSB’de de bunu gördük; ancak burada tarihe duyulan saygıya dair eserleri de görüyoruz. Bu durum Kayseri OSB’ye farklılık katıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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