KAYMOS’tan sel bölgesine 13 tır mobilya yardımı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Ülkemizin yaşadığı felaketlerde millet olarak bir araya gelmesini çok iyi biliyoruz” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Birliğimizin ve beraberliğimizin bereket olduğunun farkındayız”

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu için toplanan 13 tır dolusu yardım, dualarla bölgeye uğurlandı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Ülkemizin yaşadığı felaketlerde millet olarak bir araya gelmesini çok iyi biliyoruz” dedi.



Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin ardından KAYMOS tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 13 tır dolusu mobilya, düzenlenen tören ile bölgeye uğurlandı. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve KAYMOS yetkilileri katıldı.



Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, oğlunu trafik kazasında kaybeden KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın’a taziyesini ileterek, “Öncelikle organizasyonu yapan Mehmet Yalçın’ın vefat eden oğluna Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Gecesini gündüzüne katarak, afetten etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek için büyük gayret gösteren başkanımız ve değerli ekibi çalışma esnasında böyle bir haber aldılar. Bize düşen dua etmektir. Ailesine sabırlar dileyeceğiz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.



Vali Günaydın, “Ülkemizin yaşadığı felaketlerde millet olarak bir araya gelmesini çok iyi biliyoruz. Gerek Akdeniz bölgesinde ve ülkemizin değişik bölgelerinde yaşanılan yangın felaketi, arkasından da Karadeniz bölgesindeki sel felaketi nedeniyle milletimiz bir oldu, beraber oldu ve bu yaraları sarmak için çalıştı, çalışmaya devam ediyor ve edecek. Milletimiz bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Yardım bölgelerine imkanları ölçüsünde destek oluyor. Bildiğiniz gibi Kayseri’de de hayır işleri konusunda iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın ve hayırseverlerimizin her zaman çok büyük bir gayreti var. Kayseri bu konuda örnek olmuş bir vilayet. Olayın ilk başından itibaren hayırseverlerimiz bizi arayarak nasıl yardımcı olacaklarını sordular. Bizlerde yardımların AFAD üzerinden yönlendirilerek ilgili yerlere, ilçelere ve il merkezlerine ulaşılabileceğini kendilerine söyledik. O günden bugüne kadar hayırseverlerimiz gerek maddi yardımlarını gerekse ayni yardımlarını esirgemeyerek devam ettiriyorlar. Allah razı olsun diyoruz. Bugünde önceden gönderilen 2 tırlar beraber 15 tır mobilya, Kayseri Mobilyacılar Sanayiciler Derneği tarafından organize edilen program çerçevesinde bölgelere intikal ettiriliyor. Yardımda bulunan herekse teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Kayseri’mizin en önemli vasfı hayırseverliği ile anılıyor olmasıdır. Onu sağlayan iş adamlarımıza hayırsever dostlarımıza minnet duyuyorum. Onlar bizim yüz akımız. Büyük organizemiz, Mimarsinan Organizemiz, İncesu Organizemiz ve serbest bölgemiz tüm kurum ve kuruluşları ile nerede ne zaman başımız sıkışsa oraya yöneldiğimizde hiçbir zaman elimizin boş dönmediğini biliyoruz. Belediyeler olarak bizlerde gerek Artvin ve Rize’de gerek Antalya ve Muğla’da gerekse Kastamonu ve Sinop’ta olmak üzere Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığı’mızın talimatları doğrultusunda fedakarca araçlarımız ve ekiplerimiz oradadır. Bugüne kadar bizlerden talep edilen hiçbir konuda hayır demedik ve mazeret üretmedik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Düşenin her zaman yanında yer aldık. Zayıfın her zaman elinden tuttuk. Kimsenin aleyhinde konuşmadık. Her zaman güzellikleri paylaşmaya ve hayırla koşmaya gayret ettik. İnanıyoruz ki; sıkıntılar paylaştıkça azalacak, sevinçlerde paylaştıkça çoğalacaktır. Bu anlayış içerisinde el ele, gönül gönüle diyoruz. Birliğimizin ve beraberliğimizin bereket olduğunun farkındayız” diye konuştu.



Mobilyaları taşıyan 13 tır, konuşmaların ardından Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın ettiği duanın ardından bölgeye uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.