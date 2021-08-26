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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

İHA

Melikgazi'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi’nin üniversite hayali kuran gençlerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için hizmete açtığı ücretsiz eğitim ve öğretimi destekleme kurslarının 20212022 eğitimöğretim yılı yeni dönem kayıtları başladı.

Liseden mezun durumdaki öğrencilere ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursları verileceğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Uzmanlarla istişare ederek ve gerekli tüm önlemleri alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık kurslarımızı yeniden başlattık. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızda çok yüksek bir başarı yakaladık. Evlatlarımızın geleceği için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslarımızda tüm branşlar olmak üzere sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere tüm dersler verilecek. Sabah ve öğle grubu olmak üzere kayıt yaptırabilirler. Kurs verilecek tesislerimiz arasında Tınaztepe, Danışmentgazi, İldem, Yıldırım Beyazıt sosyal tesislerimizde kurslarımız verilecek” dedi.

Palancıoğlu, “Mezun öğrencilerimiz ister bu tesislerde kayıt yaptırabilir isterse de belediyemize gelerek kültür merkezimize sınav sonuç belgesi ve diploma fotokopisi ile kayıt yaptırabilir. Kayıt için gerekli evraklar. 252 16 656768 no’lu telefonlardan detaylı bilgi alabilirsiniz. Kurslarımızda yeni eğitimöğretim döneminde istikbali parlak gençleri bekliyoruz. Öğrencilerimiz kayıtları kaçırmasınlar. Belediye olarak her zaman eğitimin ve öğrencilerimizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

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