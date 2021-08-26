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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni yıldızını ağırladı

İHA

Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un yeni yıldızını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor’un yeni transferi yıldız futbolcu Mame Baba Thiam ile Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Asbaşkan Ali Çamlı’yı makamında kabul etti. Kayserispor formasının hediye edildiği ziyarette Başkan Büyükkılıç, “Formalar Thiam’dan, goller de Thiam’dan” derken, Mame Baba Thiam da ‘İnşallah, çok önemli hedeflerim var’ diye cevap verdi.
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Senegalli yıldız forvet oyuncusu Mame Baba Thiam ile çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman ve As Başkan Ali Çamlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

FORMALAR THİAM’DAN, GOLLER DE THİAM’DAN
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, burada olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Mame Baba Thiam, Başkan Büyükkılıç’a forma hediye etti. Başkan Büyükkılıç, “Formalar Thiam’dan, goller de Thiam’dan” derken, Mame Baba Thiam da ‘inşallah, çok önemli hedeflerim var’ diye cevap verdi.

“SÜPER LİG OLMAZSA OLMAZIMIZ”
Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz Anadolu’nun merkezinde cazibe merkezi olarak bilinir, adeta çekim merkezi. Ticaretin, endüstrinin, sporun, kültürün, turizmin, sağlığın adeta merkezi konumunda, şehir merkezi 1.5 milyon ama etki alanı 45 milyon bir nüfusa hitap eder. Bu güzellikleri bağrında barındıran Kayseri’mizin, sporda, özelde de futbolda olmazsa olmaz olarak Süper Lig’de yer alması şart. Bunun için Berna Başkanımıza ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri’mizi her zaman olduğu gibi hak ettiği yerde olumlu olarak anılması için el birliği ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.
Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:
“İstanbul’da Thiam’lar çok olabilir, Kayseri’de Thiam bir tane, herkes Thiam için çalışacak, dolayısıyla Kayserispor için çalışmış olacak, Thiam da yakışanı yapacak, olay bu kadar basit. Seviyoruz, güveniyoruz. Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş kardeşimize, Erciyes Anadolu Holding’in değerli CEO’suna, Kayseri Şeker Fabrikamıza ayrıca, Berna Başkan bu işin artık olmazsa olmazı, kendi alanında başarılı olduğu gibi sporda da Süper Lig’de yegâne bir hanımefendi kulüp başkanı olarak yönetimi ile birlikte şehrimize en güzel hizmetleri verdikleri için teşekkür ediyoruz.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ ŞEHRİN BÜYÜĞÜDÜR”
As Başkan Ali Çamlı ziyarette yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye başkanımız şehrin büyüğüdür, ağabeyidir diye yıldız futbolcuyu transfer ederken, bunu sizin makamınızda paylaşmak istedik. Thiam’ı sizin huzurunuzda Kayserililere sunmak istiyoruz. Thiam çok başarılı olacak karakterli ve ahlaklı bir futbolcu” dedi.

“LÜTFEN KAYSERİSPOR BAYRAĞI ALTINDA BULUŞALIM”
Sarı kırmızılı takımın çiçeği burnunda teknik direktörü Hikmet Karaman ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, “20 sene evvel tanıştık, o zaman çok güzel cümleler kurmuştu, beni etkiledi ve göreve devam ettik. O takım ligde kaldı. Üçüncü Kayseri, bir de Erciyes var, dördüncü gelişimiz. Dört kere bir şehre gelmek kolay değil, zaman zaman eleştiriler de alıyorum, onlar bizi motive ediyor. Onun için değerli Kayserili dostlardan ricamız, bir tek hedefimiz var, Kayseri şehrinin futbolda, sportif anlamda en iyi yere gelmesi. Bunun için de biz Allah’ına kadar çalışacağız, herkese teşekkür ediyorum. Lütfen Kayserispor bayrağı altında buluşalım, bizler gelip geçiciyiz, Kayserispor kalıcı” ifadelerini kullandı.
Yıldız golcü Mame Baba Thiam ise “Öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya gelirken çok önemli hedeflerim vardı, hala hedeflerimin arkasındayım. Takım halinde bir bütün olarak bunları yapacağımızı bütün kalbimde inanıyorum ve Kayseri şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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