Kayseri mavi oldu

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Koronavirüs risk haritasında Kayseri, yüzde 75 aşılama oranına ulaşarak mavi renge döndü.

İlk doz aşı oranı yüzde 75 aşılama oranına dönen Kayseri, risk haritasında mavi renge döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kayseri risk haritasında artık mavi. İlk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Çevre illerin tamamı sarı. İç Anadolu'daki düşük risk hareketi İç Anadolu'nun kalbinde başladı" ifadelerine yer verdi.

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