Erciyes’te festival ateşi yakıldı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Erciyes gibi bir atmosferi, yazın da farklı faaliyetlerde kullanmak vizyonumuz içerisinde”

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda bu yıl 4.’sü düzenlenen Erciyes Motofest Yusuf Güney konseriyle başladı.

Erciyes Dağı’nin 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi’ndeki çadır kamp alanına, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen motorcuların alana girişiyle başlayan Erciyes Motofest, festival ateşinin yakılmasının ardından renkli görüntülere sahne oldu. Festival hakkında bilgi veren Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü Başkanı Metin Tek; “3.’sünü pandemiden dolayı düzenleyemediğimiz bu sene 4.’sünü düzenlediğimiz Erciyes Motofest’imizde çok güzel bir program hazırladık. 5 gün boyunca akşamları konser olacak, gündüzleri yarışmalar, etkinlikler olacak. Çadırda, otelde konaklayanlar olacak” dedi.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Erciyes’in sadece kışın değil yazın da çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını aktararak; “Bugün Erciyes yine çok güzel ve farklı faaliyetlerinden birini yapıyor. Burası; Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya çapında kış turizm merkezi haline geldi. Ama Erciyes gibi bir atmosferi, buradaki altyapıyı yazın da farklı faaliyetlerde kullanmak bizim vizyonumuz içerisinde. Dolayısıyla Erciyes’i gündemde tutmak ve yazın da burada birçok faaliyetin yapıldığını ispat etmek için çok sayıda faaliyet yürütülüyor. Spor turizmi de bunların başında geliyor. Şuanda yapılmış olan festival bunların içerisinde en özel olanlardan bir tanesi. Erciyes Motofest 4 yıl önce başladığımız Kayseri’deki motosiklet kulüplerinin talepleri üzerine bizim de ev sahibi olarak iştirak ettiğimiz çok keyifli bir festival. Bu festivale Türkiye’nin dört bir tarafından motosikletle gelip keyifli 5 gün geçiriyorlar. Erciyes’teki Tekir yaylasında, 2 bin 200 rakımlı çadır kamp alanında farklı bir atmosfer oluşuyor. Hem motorcuların bir araya gelmesi hem Kayseri’deki motosiklet tutkunlarının paylaşabileceği ortamın oluşması bu festivalin önemini biraz daha artırıyor. Şuanda startını verdik, 30 Ağustos akşamına kadar devam edecek” diye konuştu.

Festival Koordinatörü Erkan Erdoğan ise eğlenmek isteyen herkesi Erciyes’e davet ederek; “2018 yılında başlatmış olduğumuz Erciyes Motofest’i Erciyes’in 2 bin 200 rakımında Tekir Yaylası’nda Erciyes A.Ş.’nin destekleriyle başlattık. 2018’de başlayan Motofest ‘in bu sene 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Tabi bu festival kolay hazırlanmıyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye’nin parlayan yıldızı Erciyes’te harika bir festivale imza atmaya çalıştık. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Müzik, eğlence ve çeşitli oyunlarla devam eden festivalde, Türk müziğinin sevilen sesi Yusuf Güney sahne aldı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, Güney’in şarkılarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi. 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek Erciyes Motofest’te her gün farklı bir isim konser verecek.

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