Traktör üzerinde aşı Aşı haritasında maviye dönen Kayseri'de aşılama çalışmaları sürüyor

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Aşı haritasında maviye dönen Kayseri'de rahatsızlığından dolayı traktörden inemeyen yaşlı kadına bulunduğu yerde aşı yapıldı.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşı haritasında da maviye dönen kentte mobil ekipler vatandaşların ayağına kadar giderek aşılarını yapıyor. Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde aşı çalışmalarını sürdüren ekipler, aşı zamanı gelen Ayşe teyzeyi traktör üzerinde çalışırken buldu. Rahatsızlığından dolayı traktörden inemeyen Ayşe teyzeye ekipte yer alan Sariye ebe traktörün üzerinde aşısını vurdu.

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