Hacılar Belediyesi'nden Erciyes Mahallesi'nde 15 bin metrekare kilitli parke çalışması Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: "İmara uygun çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Erciyes Mahallesi’nde yapımına başlanan 2,5 km’lik parke çalışmasının hayırlı olmasını diledi. Özdoğan; “Belediye olarak imara uygun yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz" dedi.



Erciyes Mahallesi Karacaören Mevkii’nde yapılan parke çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan 2,5 kilometre uzunluğunda 15 bin metrekarelik bir alanda kilitli parke yol yapım çalışması yapıldığını belirterek şöyle konuştu;

“Erciyes Mahallesi Karacaören mevkiimizin alt yapısı tamamlandıktan sonra hızla üst yapısını yapmaya devam ettiğimiz bir alandayız. İmar yollarına uygun çalışmalarımızı takiben vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermeye çalıştığımız bir alanda 2,5 kilometrelik kilitli parke yol yapım çalışmamız olacak. Yapılan çalışmalarımız hayırlı uğurlu olsun. Biz hep şunu dedik, imara uygun yapılaşma, imara uygun alt yapı. Özellikle son yıllarda yaptığımız imar çalışmalarının meyvesini topluyoruz. Alt yapısı tamamlanan bütün mahallelerimizde hızla üst yapıyla ilgili çalışmalarımızı tamamlıyoruz.”



Başkan Özdoğan yapılan çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, kilitli parke yol yapım çalışmasının Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.