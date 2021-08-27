Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Başakşehir maçına hazır. Sarıkırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde tesislerinde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, bugün saat 15.45’de havayolu ile İstanbul’a gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan Medipol Başakşehir Kayserispor karşılaşması yarın saat 19.15’de başlayacak. Mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.