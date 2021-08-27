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Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA

Kayserispor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kayserispor, Başakşehir maçına hazır. Sarıkırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde tesislerinde yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, bugün saat 15.45’de havayolu ile İstanbul’a gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak olan Medipol Başakşehir Kayserispor karşılaşması yarın saat 19.15’de başlayacak. Mücadelede Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

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