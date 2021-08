Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin kalbi Sahabiye'yi yeniliyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında; kaldırım, otopark, park yapımı, altyapı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede dönüşüm ve değişimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve daha güzel olması için çalışmaları sık sık kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak’ da çalışmaları kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenlemesinde daha fazla yeşile ağırlık verilmesi talimatında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl içerisinde Kayseri ve Kocasinan’ın çehresini değiştiren 63 noktada çalışma tamamladıklarını ve 16 noktada ise eşzamanlı çalışmanın yapıldığını vurguladı. Kocasinan’ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Belediyeler açısından hareketli dönem olan yaz mevsiminde verimli çalışmaların olduğu günleri yaşıyoruz. Bu doğrultuda Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak da son etap çalışmasını yapıyoruz. Burada kaldırım yenilenmesi, otopark yapılması ve park yapımı çalışmalarımız da devam ediyor. Bugüne kadar 63 noktada tamamlamış olduğumuz çalışmalarımız oldu. Bugün itibariyle ise 16 noktada asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bunları tamamlayıp, programımız dahilinde yeni yerlere başlayarak, sezonun sonuna kadar, Kocasinan’ımızın her köşesinde yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu içindir. Onların caddelerde, sokaklarda konforunu sağlayabilmek için bütün ekibimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bizim açımızdan her bir zaman dilimi kıymetli ve değerlidir. Hemşehrilerime yapılan bu yollarda kazasız konforlu yolculuklar diliyorum”.

Yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan’ın çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

