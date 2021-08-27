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“Muhtarlık müessesesi siyasetin omurgası ve bel kemiğidir” MHP Milletvekili Baki Ersoy: “Kayseri İl teşkilatındaki değişim bir nöbet değişimidir” MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak: “Kayseri’de çok iyi ve sıkı çalışmalar yapacağımıza söz veriyorum”

İHA

“Muhtarlık müessesesi siyasetin omurgası ve bel kemiğidir” MHP Milletvekili Baki Ersoy: “Kayseri İl teşkilatındaki değişim bir nöbet değişimidir” MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak: “Kayseri’de çok iyi ve sıkı çalışmalar yapacağımıza söz veriyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısında, muhtarların siyasetin omurgası ve bel kemiği olduğunu söyledi. Ersoy, MHP İl Başkanlığı'nda ki değişimle ilgili olarak da, "Kayseri İl teşkilatındaki değişim bir nöbet değişimidir” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Adnan İncetoprak ile beraber Talas'taki muhtarlarla bir araya geldi. Talas'ta bir kafede düzenlenen programda, Ersoy ve İncetoprak muhtarlar ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, Serkan Tok'un görevden alınmasıyla ilgili sorulan bir soruya, "Genel Merkezimizin Kayseri İl Teşkilatı’nın feshi ile alakalı bir takdirleri oluştu. Bunun adı bir nöbet değişimidir. Bunun altında bir şey aramanın bir manası yoktur. Daha önceki konuşmamda da söyledim. Milliyetçi Hareket Partisinde nöbet değişimleri olur. Nöbeti devralan Adnan Başkanıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum, nöbeti devreden Serkan Başkanıma da teşekkür ediyorum. Onun dışında yeni yönetim anlamında Adnan Başkanın ismi ile birlikte çok ciddi bir talep oluştu. Adnan Başkanın hem esnaf olması hem Sarraflar ve Kuyumcular Oda Başkanı olması nedeniyle tercih edildi. Bugün itibari ile listeler Ankara’ya gönderildi. Yaklaşık 90 kişiden oluşan bir yönetim listesi var. Hepsi birbirlerinden kıymetli isimler. Hepsi işinde başarılı insanlar. Milliyetçi Hareket Partisini bundan sonra daha farklı yerlerde göreceğimizi umut ediyorum” dedi

Muhtarların düşüncelerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Ersoy, “Muhtarların benim için ayrı bir hassasiyeti var. Çünkü bana göre muhtarlık müessesesi siyaseti omurgası ve bel kemiğidir. Muhtarların görüş düşünceleri bizim için çok önemli. Özelliklede kırsal kesimde yer alan muhtarların görüşleri benim için daha önemli. Çünkü merkez mahallelerimizde muhtarlık kavramı tabi ki önemli ama kırsal bölgedeki muhtarlık oranın temsil kabiliyeti açısından çok farklı durumlar ifade ediyor. Muhtarlarımızla genelde görüşüyoruz. Sadece Talas bölgesinde değil bütün ilçelerimizde bulunan yaklaşık 850 civarında muhtarımızla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynama heveslerinin hiç bitmediğini ve bunu artarak devam ettiği ifade eden Ersoy, “Önümüzde 2 yıla yakın bir zaman dilimimiz var. Bu zaman diliminde de ne yapabiliyoruz diye hep birlikte çalışacağız. Zaten hepimizin amacı bu olmalı. Siyasi bir yapı gözetmeksizin bunu yapmaya gayret ediyoruz. Biz milletvekili rozetimizi taktıktan sonra Kayserimizin bütün vatandaşlarıyla hem hal olmaya başladık. Bundan da çok ciddi sonuçlar aldığımızın bilinmesini istiyorum. Cumhur İttifakı olarak hareket ediyoruz. Ben Cumhur İttifakının çok önemli olduğunu düşünen bir insanım. Çünkü herkes her şeyi söyleyebilir. Siyaseten eleştirebileceğimiz birçok konu olabilir. Siyaset olarak herkesin farklı bir görüşü olabilir. Tek bir fotoğrafa bakarak ülkemizle alakalı bütün konuları başka yerlere çekmeye çalışanlar olabilir ancak büyük fotoğrafa bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Büyük fotoğraftan kastımızda vatanımız, milletimiz. Yani bu milletin bu devletin bekasıdır. Türkiye’de çeşitli oyunlar oynama hevesleri hiç bitmiyor ve artarak devam ediyor. Yani suni gündemler yaratarak yapmamız gereken işlerin önüne geçmeye çalışan bir topluluk var. Bununda bilinçli yapıldığını düşünüyorum” diye konuştu.

"Gurbetçiler esnafları rahatlattı"
Ersoy, "Gurbetçilerimiz geldiler. Kayseri’ye büyük bir fayda sağladılar. Pandemiden 1 buçuk yıl boyunda etkilenen esnafımız belki de 2 aylık bir bölümde bunu kapatabilme imkanı buldu. Pandemi inşallah bir daha hiç yaşanmazsa daha iyi olur. Ülkemizde tabi ki sorunlar var. Sorun bitmez olacaktır ama bizim hep birlikte geniş düşünmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Kayseri'de sıkı çalışmalar yapacağız"
MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ise, "Kayseri’de çok iyi ve sıkı çalışmalar yapacağımıza söz veriyorum. Bundan sonra partimizin kapısı herkese açıktır. Küskünümüz, dargınımız hiç olmayacak. Daha geniş kitlelere daha iyi hizmetler götürebilmek adına milletvekillerimiz ile başkanlarımız ile el ele verip memleketimiz için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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