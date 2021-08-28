Okan Acar Fatsa Belediyespor’da

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Yukatel Kayserispor’un 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Okan Acar, TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor’a transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da bir ayrılık daha oldu. U19 takımında forma giyen ve geçen sezon profesyonel imza atan orta saha oyuncusu Okan Acar takımdan ayrılarak Fatsa Belediyespor ile anlaştı. Okan Acar yeni takımı ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

Genç futbolcu Okan Acar, “Hedeflerime giden yolda doğru yer olduğuna inandığım Fatsa Belediyespor ile anlaşmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim. Her şey şimdi başlıyor” dedi.

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