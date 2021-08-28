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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da Mame Thiam’ın lisansı çıktı

İHA

Kayserispor'da Mame Thiam’ın lisansı çıktı

Yukatel Kayserispor’un Fenerbahçe’den transfer ettiği Senegalli forvet Mame Baba Thiam’ın lisansı çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da hafta içi takıma katılarak çalışmalara başlayan 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansı bugün çıktı. Mame Thiam, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı kafilesinde yer alacak. Sarı Kırmızılılar Mame Baba Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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